Reuters: военные корабли Китая остаются в Тайваньском проливе
Вашингтон, 10 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. По состоянию на утро 10 августа порядка 20 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Тайваня продолжали находиться на срединной линии Тайваньского пролива. Об этом 10 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
По информации последнего, ещё несколько китайских военных кораблей находятся и действуют в акватории к востоку от Тайваня и это, как считают наблюдатели, говорит о том, что на данный момент власти КНР не намерены сворачивать свои военные учения в этом регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Соединённые Штаты каждый день нарушают принцип суверенного равенства государств, а также безнаказанно пользуются любой возможностью для укрепления собственного господства в мире.