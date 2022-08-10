Вашингтон, 10 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. По состоянию на утро 10 августа порядка 20 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Тайваня продолжали находиться на срединной линии Тайваньского пролива. Об этом 10 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

По информации последнего, ещё несколько китайских военных кораблей находятся и действуют в акватории к востоку от Тайваня и это, как считают наблюдатели, говорит о том, что на данный момент власти КНР не намерены сворачивать свои военные учения в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Соединённые Штаты каждый день нарушают принцип суверенного равенства государств, а также безнаказанно пользуются любой возможностью для укрепления собственного господства в мире.