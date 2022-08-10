Ульяновск, 10 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен приговор безработному жителю Николаевского района, который признан виновным в убийстве. Орудием преступления стал самодельный пистолет. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстал 57-летний безработный житель Николаевского района. По данным правоохранителей, преступление было совершено 11 апреля 2022 года во дворе одного из домов в посёлке Николаевка. Следствие установило, что фигурант уголовного дела во время ссоры стрелял в знакомого из гладкоствольного однозарядного самодельного пистолета. Уточняется, что было сделано несколько выстрелов, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

В прокуратуре также отмечают, что во время осмотра домовладения у обвиняемого обнаружили незаконно хранившиеся около 800 грамм бездымного пороха, изготовленный самодельным способом пистолет и 456 винтовочных спортивно-охотничьих патронов.

Николаевский районный суд признал местного жителя виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ; ч. 1 ст. 222.1 УК). Приговором суда ему назначено 11 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.

Кроме того, с осуждённого взыскано в пользу супруги погибшего 800 тыс. рублей морального ущерба.

Отметим, что в Ульяновской области периодически используют пистолеты для «решения» конфликтов. Так, в июне 2022 года стало известно о том, что двое мужчин поссорились во время распития спиртных напитков, один из которых, как полагает следствие, достал травматический пистолет и дважды выстрелил в оппонента, попав в грудь и подключичную область.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Барышском районе во время ссоры выстрелили из пневматического пистолета в гостя, который хотел проводить жену хозяина квартиры.

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