Калтан, Кемеровская область, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В кузбасском Калтане на площади у дома культуры «Энергетик» прошёл митинг-концерт в поддержку специальной военной операции России. Горожане отметили, что Кузбасс и Донбасс на протяжении многих лет объединяла дружественная связь.

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

Калтанские поэты прочли стихотворения собственного сочинения, а творческие коллективы спели патриотические песни.

В это время молодежь организовала велопробег в поддержку российских солдат. Маршрут завершился на Площади Победы, где участники возложили цветы к обелиску Славы в память о жертвах нацизма.