МИД РФ: мир ходит по краю в ситуации с обстрелами ВСУ Запорожской АЭС
Москва, 10 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ситуации вокруг ударов киевского режима по Запорожской АЭС мир «ходит по краю».
Захарова добавила, что это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия запросила созвать Совет безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействия для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
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