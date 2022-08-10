Москва, 10 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в ситуации вокруг ударов киевского режима по Запорожской АЭС мир «ходит по краю».

Nikita Dezhurny МИД России

«Мне кажется, что в секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствия техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать — мир ходит по краю», — сказала она в эфире радио Sputnik, комментируя удары ВСУ по АЭС.

Захарова добавила, что это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а это преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, которая носит разрушительный характер, последствия которой не будут ограничиваться никакими географическими рамками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия запросила созвать Совет безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействия для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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