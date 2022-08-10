Ростов-на-Дону, 10 августа, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Россию за последние сутки прибыли более 21,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 10 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что с февраля границу с Россией в Ростовской области пересекли более 2,5 млн жителей ЛНР и ДНР. В пунктах временного размещения на Дону приют нашли свыше 4 тыс. человек, около половины из них — дети.