Рыбинск, Ярославская область, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области директор фирмы оформил кредит на зарплатную карту сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

43-летний мужчина обратился в полицию после того, как неожиданно для себя стал получателем кредита на сумму в 3 миллиона рублей. Как оказалось, ранее он устроился на работу, при оформлении передал свои документы директору для выпуска зарплатной банковской карты, которую начальник привязал к своему номеру телефона.

«Таким образом, руководитель в любое время имел доступ к банковскому счету своего работника, банковскую карту также оставил у себя, а заработная плата выдавалась наличными», — пояснили в ярославской полиции.

Затем в мобильном приложении банка появилось предложение оформить кредит на сумму 3 миллиона рублей. Директор взял кредит от имени своего сотрудника. 2 миллиона 400 тысяч он обналичил и потратил. Сейчас против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.