Москва, 10 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. До отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель на Украине крупные компании «с неясной историей владения» взяли в аренду угодья площадью в сотни тысяч гектаров. Об этом заявил председатель Общества венгерской культуры Закарпатья Ласло Брензович, чьи слова приводит венгерское агентство V4.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

При этом, по его мнению, у этих неизвестных владельцев с 2024 года появится преимущественное право покупки земли на Украине. По предварительным данным, земли на Украине через разные юрлица могли купить компании из Китая, США и украинские олигархи.

Брензович напомнил, что в апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. «Принятие закона долгое время встречало серьёзное сопротивление, но в итоге людям Зеленского удалось его протолкнуть», — отметил он,

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно продажи земельных участков или прав на них через электронные аукционы.

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