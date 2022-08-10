Вашингтон, 10 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден вновь оказался в неловком положении. Это произошло 10 августа на церемонии подписания закона о поддержке производства полупроводников в стране. Трансляцию мероприятия вёл телеканал CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

После выступления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера (от штата Нью-Йорк), американский лидер пожал ему руку, однако некоторое время спустя вновь протянул ему ладонь, но на этот раз перед ним никого не было. Шумер уже повернулся, чтобы поприветствовать стоящих рядом на сцене спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, министра торговли Джину Раймондо, а также предпринимателя Джошуа Авива.

Президент США некоторое время постоял в растерянности, после чего опустил ладонь, а позже почесал подбородок.

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Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первый казус, случившийся с Джо Байденом за время его президентства. Так, в апреле после окончания своей речи в Сиэтле (штат Вашингтон) американский лидер протянул руку для рукопожатия пустоте, которая до того была за его спиной, а также что-то ей сказал.

После этого американский лидер снова повернулся и ещё раз протянул руку пустоте, а затем вновь вернулся к зрителям, поблагодарив их за внимание.

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