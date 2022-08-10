Ярославль, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области завод по производству мороженого «Айсберри-ФМ» проверят на причастность к загрязнению реки Рыкуша. Об этом рассказала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

yarnews.net Окрасившаяся в чёрный цвет Рыкуша

Как ранее сообщало ИА REGNUM в июле река Рыкуша, которая протекает в Тутаеве, приобрела молочный, а потом черный цвет. На месте были взяты пробы воды, начата проверка. Спустя месяц после происшествия депутат Ярославской областной думы публикует ответ департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, подписанный и. о. директора департамента Ольгой Стукаловой.

«Тутаевской межрайонной прокуратурой при участии департамента проводится проверка в отношении ООО «Айсберри-ФМ», в рамках которой 27 июля 2022 был произведен осмотр системы ливневой канализации ООО «Айсберри-ФМ» с выпуском в центральную ливневую канализацию г. Тутаева. Локальные очистные сооружения ООО «Айсбери-ФМ», предназначенные для предварительной очистки промышленных стоков предприятия, на момент осмотра работали в штатном режиме», — рассказали в департаменте.

Прокомментировали ситуацию и в самой прокуратуре. Как подчеркнули в ведомстве, проверка продолжается и «окончательные выводы о причинах инцидента и подлежащих ответственности лицах будут сделаны по окончании проверочных мероприятий». Здесь ждут анализа проб воды, взятых в Рыкуше. Однако, уже выявленные нарушения заставили Тутаевскую межрайонную прокуратуру обратиться в суд.

«На настоящее время Тутаевской межрайонной прокуратурой установлены нарушения федерального законодательства об охране окружающей среды, связанные с запретом деятельности по сбросу сточных вод на особо охраняемую природную территорию, к которой относится река Рыкуша и прилегающая к ней зеленая зона. В этой связи межрайонной прокуратурой подготовлено и направлено в суд исковое заявление к Администрации Тутаевского муниципального района и ряду предприятий района о прекращении деятельности по сбросу сточных вод на указанную природную территорию», — пояснили в прокуратуре.

Согласно картотеке суда, еще один иск подан Ярославской природоохранной прокуратурой. В обоих исках фигурирует ООО «Водосток» — водоканал в Тутаеве.