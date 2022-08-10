Ярославский завод мороженого может быть причастен к загрязнению реки
Ярославль, 10 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области завод по производству мороженого «Айсберри-ФМ» проверят на причастность к загрязнению реки Рыкуша. Об этом рассказала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM в июле река Рыкуша, которая протекает в Тутаеве, приобрела молочный, а потом черный цвет. На месте были взяты пробы воды, начата проверка. Спустя месяц после происшествия депутат Ярославской областной думы публикует ответ департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, подписанный и. о. директора департамента Ольгой Стукаловой.
Прокомментировали ситуацию и в самой прокуратуре. Как подчеркнули в ведомстве, проверка продолжается и «окончательные выводы о причинах инцидента и подлежащих ответственности лицах будут сделаны по окончании проверочных мероприятий». Здесь ждут анализа проб воды, взятых в Рыкуше. Однако, уже выявленные нарушения заставили Тутаевскую межрайонную прокуратуру обратиться в суд.
Согласно картотеке суда, еще один иск подан Ярославской природоохранной прокуратурой. В обоих исках фигурирует ООО «Водосток» — водоканал в Тутаеве.