Казань, 10 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 10 августа провели 7 008 215 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

По данным ведомства, в Татарии только за минувшие сутки на коронавирус провели 7495 исследований. Охват тестированием за последние семь дней составил 193,3 исследований на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выросло число заражений коронавирусом. Основной рост приходится на варианты штамма «Омикрон».

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