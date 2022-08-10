Вашингтон, 10 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вырос до самого высокого уровня с начала июня 2022 года после ряда законодательных побед, как следует из опроса общественного мнения, проведенного Reuters/Ipsos. Об этом 10 августа сообщает агентство Reuters.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Двухдневный национальный опрос, завершенный накануне, 9 августа, показал, что 40% американцев одобряют работу Байдена на посту. Хотя его рейтинг вырос, поддержка Байдена пока еще остается на исторически низком уровне для президента США.

Однако наблюдаемый в последнее время подъем рейтинга Байдена может повысить шансы его однопартийцев-демократов на победу на промежуточных выборах 8 ноября 2022 года, на которых республиканцы надеются взять в свои руки контроль над Конгрессом США.

7 августа Сенат США одобрил знаковый законопроект по борьбе с изменением климата, снижению цен на лекарства и повышению некоторых корпоративных налогов. Поддержанная Байденом мера, которая, как ожидается, получит одобрение в Палате представителей США, стала крупной законодательной победой, которая, как надеются демократы, повысит энтузиазм избирателей в преддверии ноября.

9 августа Байден подписал еще один важный законопроект, предусматривающий субсидирование производства полупроводников в США и активизацию усилий по повышению конкурентоспособности страны по отношению к научно-техническим достижениям Китая.

Опрос, проведенный во вторник, показал, что 78% респондентов, относящих себя к демократам, одобряют Байдена, тогда как в предыдущем месяце их было 69%. При этом среди республиканцев Байдена одобряют лишь 12%, и этот уровень оставался практически неизменным в последние недели.