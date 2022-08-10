Ульяновск, 10 августа, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области социальная государственная поддержка жителям оказывается как в рамках национальных проектов (в частности, строятся новые объекты), так и в виде ежемесячных выплат. С начала года финансовая поддержка оказана 390 тыс. жителей региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

За последнюю неделю, с 1 по 7 августа, социальные выплаты получили свыше 67 тыс. жителей Ульяновской области. Для выполнения социальных обязательств из средств регионального бюджета направлено 101,3 млн рублей.

По информации специалистов министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, 31,5 млн рублей перечислено на ежемесячные выплаты на детей в семьях опекунов. Около 25,2 млн рублей выделено ветеранам труда, 19,4 млн рублей направлено в качестве компенсации за земельные участки многодетным семьям, почти 3,5 млн рублей выделено в рамках проекта «Подарки для новорождённых».

Что касается других выплат, то средства также перечислены педагогическим работникам из сельской местности, на приобретение и ремонт протезно-ортопедических изделий, социальную поддержку призывников.

С начала года на выполнение социальных обязательств перед жителями из областного бюджета было выделено свыше 4,8 млрд рублей. Поддержку получили почти 390 тысяч жителей региона.

Отметим, что социальная политика также предполагает, в частности, строительство новых учреждений в рамках национальных проектов. В настоящее время в Барышском районе в рамках национального проекта «Демография» возводится новый дом-интернат для старшего поколения. Его готовность на начало августа оценивалась на уровне 38,7%, открыть учреждение планируется в октябре 2023 года.

Подробнее: Новый дом-интернат для пожилых в Ульяновской области сдадут в 2023 году

Как сообщало ИА REGNUM , ранее губернатор Алексей Русских заявлял, что в Ульяновской области бюджетным приоритетом остаётся социальная сфера, инвестиции в которую в 2021 году составили около 70%.