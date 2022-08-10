Москва, 10 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ.

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

В российском оборонном ведомстве уточнили, что батарея получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным позициям ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3665986" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Перезаряжание расчеты производят в запасном районе, после выдвигаются на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

Читайте также: Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины