Минобороны России показало кадры работы «Градов» на Украине
Москва, 10 августа, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что батарея получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотников, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным позициям ВСУ.
Перезаряжание расчеты производят в запасном районе, после выдвигаются на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
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