Москва, 10 августа, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу испанской компании Patentes Talgo S. L. — производителя скоростных подвижных составов, которую ранее обязали уплатить Федеральной пассажирской компании более 220 млн рублей убытков и 160 млн рублей неустойки, а также исполнять договор на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Если иностранный контрагент откажется выполнять обязательства по договору от 2014 года, его ждёт судебная неустойка — «1 375 508,32 рубля за каждый день неисполнения с даты вступления судебного акта в законную силу по делу до его фактического исполнения», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В основе спора лежали контракты от 2011 года (на разработку и поставку пассажирских составов) и от 2014 года — на техническое обслуживание и ремонт указанных поездов. Контракты были подписаны в рамках выполнения задач стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Срок действия последнего договора заканчивается в дату истечения 40 лет после приёмки последнего состава по контракту от 2011 года, то есть 15.10.2056 года.

Между тем испанская компания в марте 2022 года уведомила о прекращении работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и заявила об освобождении себя от ответственности за последствия технического обслуживания, осуществляемого иными лицами. При этом ссылалась фирма на «обстоятельства непреодолимой силы», а именно, не покрытие рисков страховыми полисами «вследствие существующих экономических санкций».

ФПК с этой позицией не согласилась и через суд обязала исполнителя выполнять договорённости, также взыскав убытки — более 220,84 млн рублей и неустойку — свыше 160,9 млн рублей. При этом ФПК указала на неправомерность действий Patentes Talgo S. L. и на то, что они свидетельствуют о дискриминации по национальному признаку, что абсолютно недопустимо.

Напомним, испанский подвижной состав, более известный как «Стриж», осуществлял перевозки по маршрутам Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Москва — Самара.