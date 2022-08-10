Кызыл, 10 августа, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. В числе заболевших десять детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+26). Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Тандинского, Тоджинского, Монгун-Тайгинского и других районов. Общее число случаев инфицирования с начала года достигло 13 303.

«По данным Комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022 г. от Covid-19 умерли 48 человек. На лечении находится 455 человека, в том числе на стационарном — 86. В тяжелом состоянии 2 человека», — добавили в минздраве.