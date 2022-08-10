Уфа, 10 августа, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в муниципалитетах на 2022 год и первое полугодие 2023 года установлены в Башкирии. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано 9 августа на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы ЖКХ

Республиканские стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг нужны для определения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

Так, для одиноко проживающих жителей Уфы, проживающих в домах свыше шести этажей установлен стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в отопительный сезон в размере 5013,2 рублей, в межотопительный период 2760,69 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил чиновникам организовать форумы «Управдом».