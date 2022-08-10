Ульяновск, 10 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области выясняют обстоятельства происшествия в кафе, где ранили ножом сотрудницу предприятия общепита. Преступление было совершено на глазах посетителей, сообщает УМВД по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Инцидент произошёл в кафе в Карсунском районе. По данным полиции, 40-летний подозреваемый распивал алкоголь в кафе, где работает его бывшая 23-летняя девушка. По предварительным данным правоохранителей, мужчина разозлился, увидев, что девушка общается с посетителями, и, взяв со стола нож, ударил её в живот, угрожая убийством.

Скорую помощь и полицию вызвали находившиеся в кафе посетители. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

Отметим, что это не первое преступление, которое было совершено в кафе в Ульяновской области за последний год. Ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении гражданина Киргизии, которого признали виновным в убийстве коллеги в кафе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Ульяновске вынесен приговор по делу о нападении в магазине: ножевые ранения получил продавец.

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