Москва, 10 августа 2022, 08:54 — REGNUM Денежные переводы более 10 тысяч рублей могут начать блокировать до повторного подтверждения. С таким предложением к Банку России обратился Совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ, пишут «Известия».
Предлагает блокировать переводы свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию и не введет фиксированный ПИН-код подтверждаюшщий его личность.
Также совет предлагает дать возможность гражданам сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков и подавать заявление о спорной финансовой операции. Такие предложения внесены в качестве меры защиты от мошенников.
Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали чаще использовать схему кражи денег у жителей РФ.
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