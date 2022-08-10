Москва, , 08:54 — REGNUM Денежные переводы более 10 тысяч рублей могут начать блокировать до повторного подтверждения. С таким предложением к Банку России обратился Совет по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ, пишут «Известия».

Блокировка счетов

Предлагает блокировать переводы свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдёт дополнительную идентификацию и не введет фиксированный ПИН-код подтверждаюшщий его личность.

Также совет предлагает дать возможность гражданам сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков и подавать заявление о спорной финансовой операции. Такие предложения внесены в качестве меры защиты от мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали чаще использовать схему кражи денег у жителей РФ.

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