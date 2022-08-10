Тбилиси, 10 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Грузинские телеканалы в общей сложности за второй квартал получили общий доход в размере 19 млн лари (около 425 млн рублей). Об этом 9 августа сообщает пресс-служба Комиссии по коммуникациям Грузии.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Популярность телевидения снижается

В ведомстве отметили, что доход телекомпаний в 2022 году оказался меньше на 4,1 млн лари (около 92 млн рублей), или на 17,5%, чем за отчётный период 2021 года. Поскольку во втором квартале прошлого года доход каналов от рекламы азартных игр составил 4,6 млн лари (около 103 млн рублей), то в отчёте падение доходов связывают с запретом рекламы азартных игр с 1 марта 2022 года.

«Во втором квартале 2022 года доходы от телевизионной рекламы составили 17,5 млн лари, из которых 66,1% приходилось на прямую рекламу, а доля спонсорства в общих доходах от телерекламы составила 22,1%, что на 10,2% больше, чем в предыдущем году», — сообщили в комиссии.

Больше всего средств в прошлом квартале получила проправительственная телекомпания «Имеди» — 6 млн лари или 134 млн рублей. На втором месте «Мтавари архи» с доходом 2,6 млн лари (или 58 млн рублей), а на третьем — «Рустави», получившая 2,1 млн лари или 50 млн рублей.

Напомним, с 1 марта в Грузии начали действовать ограничения для игорного бизнеса. Кроме ограничений на рекламу, запрещено играть в азартные игры лицам до 25 лет, социально незащищённым гражданам, политикам и госслужащим.