Пекин, , 08:52 — REGNUM Соединённые Штаты каждый день нарушают принцип суверенного равенства государств, а также безнаказанно пользуются любой возможностью для укрепления собственного господства в мире. Об этом 10 августа заявил посол России в Китае Андрей Денисов в интервью изданию China Daily.

«США в очередной раз продемонстрировали свою безнаказанность. Они делают это годами. Соединенные Штаты используют любую возможность для укрепления своего господства во всем мире», — сказал он, комментируя изменчивый подход Вашингтона в вопросе с Тайванем.

Также Денисов указал, что следящие за этим процессом понимают бесперспективность такого подхода, при котором мир не должен замечать созданных американской стороны кризисов и проблем, надеясь при этом на лучшее и добавил, что Вашингтон стремится подавить любое какое-либо проявление самостоятельности.

«В этом духе они решили превратить Украину в угрозу для РФ. Визит (спикера палаты представителей Конгресса США) Нэнси Пелоси на Тайвань соответствует этому подходу. Вашингтон не уважает собственные принципы, о которых он публично заявил, и делает все возможное, чтобы убедить мир и себя в своей приверженности им», — пояснил посол России.

При этом он добавил, что США «ежедневно повсюду нарушают принцип суверенного равенства государств, который является основополагающим для миропорядка, центром которого является ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), однако Вашингтону необходимо определиться с дальнейшими действиями.