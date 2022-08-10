Сеул, , 08:53 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали сокращение остатка непогашенных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Долги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июля задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$810,1 млрд), что на 300 млрд вон (~$228 млн) меньше, чем в июне текущего года.

Известно, что остаток непогашенных кредитов сократился впервые за четыре месяца.

Остаток по ипотечному кредитованию населения сократился на 2,2 трлн вон (~$1,6 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, увеличился на 2 трлн вон (~$1,5 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на сокращение объёмов кредитования повлияло ужесточение денежно-кредитной политики.