Сеул, 10 августа, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали сокращение остатка непогашенных кредитов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец июля задолженность домохозяйств составила 1 квдрлн 60 трлн вон (~$810,1 млрд), что на 300 млрд вон (~$228 млн) меньше, чем в июне текущего года.

Известно, что остаток непогашенных кредитов сократился впервые за четыре месяца.

Остаток по ипотечному кредитованию населения сократился на 2,2 трлн вон (~$1,6 млрд), однако остаток по прочим кредитам, напротив, увеличился на 2 трлн вон (~$1,5 млрд).

Специалисты ЦБ отмечают, что на сокращение объёмов кредитования повлияло ужесточение денежно-кредитной политики.