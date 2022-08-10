Пекин, 10 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Тайваньский вопрос — исключительно внутреннее дело Китая. Пекин вправе принимать любые меры, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность страны, заявил российский посол в Китае Андрей Денисов в интервью китайской газете China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Для России недавний визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — явная провокация в русле агрессивной политики Вашингтона по всестороннему сдерживанию Китая, отметил он. Позиция России неизменна — это принцип «одного «Китая».

«Китайская сторона имеет право принимать любые меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в том, что касается тайваньского вопроса, » — сказал Денисов, комментируя военные учения Китая вокруг Тайваня.

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