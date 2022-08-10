Пермь, 10 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Бывший мэр Перми и экс-депутат Госдумы РФ Игорь Сапко может стать уполномоченным по правам человека в Прикамье. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ » со ссылкой на свои источники.

(сс)ValeryVorobyev Игорь Сапко

Еще одной кандидатурой на пост омбудсмена эксперты называют председателя Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» Ирину Ермакову. Однако фаворитом эксперты считают всё же Игоря Сапко.

По данным СМИ, краевые власти начали консультации по кандидатуре на должность омбудсмена. Сейчас уполномоченным по правам человека в регионе является Павел Миков. Его полномочия истекают осенью 2022 года.