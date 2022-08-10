Джакарта, , 08:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Молуккских островов, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

«Возможности цунами нет», — сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Землетрясение произошло 9 августа в 19:59 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 189 км от Малуку.

«Будьте осторожны с возможными повторными толчками», — призвало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Сеуле заявило, что нет пострадавших среди индонезийских граждан в Южной Корее из-за наводнения.

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