Москва, 10 августа, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Новая памятная монета выпущена Центробанком России в серии «Исторические события». Изготовленная из серебра, она посвящена 1100-летию крещения Алании, что подтверждается изображением на реверсе монеты православного креста, Аланского Успенского монастыря на фоне гор, и словами «Крещение Алании».

Пресс-служба ЦБ РФ Монета «1100-летие крещения Алании»

Монета изготовлена из серебра 925-й пробы на Санкт-Петербургском монетном дворе. Её тираж составил 3 тыс. экземпляров. Номинал монеты — три рубля. Диаметр составляет 39 мм, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Монета станет законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, отметили в банке.

Напомним, 1100-летие крещения Алании отмечается в 2022 году по указу президента РФ Владимира Путина, подписанному в 2017 году.