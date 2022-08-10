Ижевск, 10 августа, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 августа прививку от коронавируса сделали 700 100 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 560 666 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 187 008 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 66 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 151 житель республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 959 случаев заражения коронавирусом, из них 115 — за минувшие сутки.