Ижевск, 10 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 66 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 151 житель республики, сообщает региональный минздрав.

Врач в Красной зоне

За время пандемии в республике подтвердили 168 959 случаев заражения коронавирусом, из них 115 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 23 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 16 человек старше 65 лет.

4048 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3848 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие скончался 75-летний мужчина, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 15 человек, накануне в больницу попал один житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1263 человека, 41 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 48 человек.