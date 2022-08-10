Москва, 10 августа 2022, 08:43 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 14,2% (на 26 839 га) и по данным на утро 10 августа составляет 215 626 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
В борьбе с огнём задействованы 4260 человек, 377 единиц техники и 29 самолётов и вертолётов. Ещё 110 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.
Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Ханты-Мансийском автономном округе (110 369 га), в Якутии (68 058 га), в Магаданской области (21 704 га), в Коми (8415 га) и в Ямало-Ненецком автономном округе (3110 га).
По данным на утро 9 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 188 787 га.