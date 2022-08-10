Москва, 10 августа, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 14,2% (на 26 839 га) и по данным на утро 10 августа составляет 215 626 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Пресс-служба правительства Марий Эл Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 9 августа, в России лесные службы и привлечённые лица ликвидировали 53 лесных пожара на площади 9721 га. На 00:00 мск 10 августа на территории РФ действовал 151 лесной пожар на площади 215 626 га, по которому проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 4260 человек, 377 единиц техники и 29 самолётов и вертолётов. Ещё 110 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Ханты-Мансийском автономном округе (110 369 га), в Якутии (68 058 га), в Магаданской области (21 704 га), в Коми (8415 га) и в Ямало-Ненецком автономном округе (3110 га).

По данным на утро 9 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 188 787 га.