МИД РФ: Россия и США обсудят приостановку инспекций по СНВ-3
Москва, 10 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), однако Вашингтону необходимо определиться с дальнейшими действиями. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
Дипломат добавил, что будут взаимные обсуждения, после чего последует «какая-то реакция США».
Вывод объектов в России из-под инспекции по СНВ — это процесс дальнейших двусторонних переговоров, о развитии ситуации будет достаточно скоро известно. Действия России правомерны и правомочны, заключил дипломат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ объявил о приостановке инспекций в рамках СНВ-3 из-за политики США, создающей неблагоприятную обстановку. После этого ООН обратилась к России и США с призывом решить вопросы по СНВ-3.
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