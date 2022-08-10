Москва, 10 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Специалисты России и США будут обсуждать приостановку инспекций в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), однако Вашингтону необходимо определиться с дальнейшими действиями. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

«Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать его широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат добавил, что будут взаимные обсуждения, после чего последует «какая-то реакция США».

«Я не думаю, что она последует очень быстро, им потребуется всё основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», — подчеркнул Вишневецкий.

Вывод объектов в России из-под инспекции по СНВ — это процесс дальнейших двусторонних переговоров, о развитии ситуации будет достаточно скоро известно. Действия России правомерны и правомочны, заключил дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ объявил о приостановке инспекций в рамках СНВ-3 из-за политики США, создающей неблагоприятную обстановку. После этого ООН обратилась к России и США с призывом решить вопросы по СНВ-3.

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