Донецк, 10 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными украинскими формированиями города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) без электричества остались свыше 1,2 тыс. абонентов. Об этом 10 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела ВФУ (вооружёнными формированиями Украины. — ред.) в Горловке обесточены свыше 1,2 тыс. бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что преступления киевского режима против украинского народа давно пора показать международному сообществу.