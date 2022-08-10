Вашингтон, 10 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Поставки американского вооружения Украине истощили запасы в США, сообщил в статье для журнала American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По его словам, для возможного военного противостояния между США и Китаем у Вашингтона не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов.

Он считает, что в случае обострения ситуации вокруг Тайваня США могут попытаться блокировать побережье КНР в Тихом океане, однако эта блокада вряд ли увенчается успехом и не лишит Пекин стратегического преимущества благодаря соседству с дружественной и богатой ресурсами Россией.

Макгрегор также обратил внимание на темпы расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине. По его мнению, текущие запасы будут быстро исчерпаны.