Сеул, , 08:42 — REGNUM В июле 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 826 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 17 месяцев подряд.

Известно, что на конец июля текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,48 млн человек.

Количество работающего населения в сфере науки увеличилось на 86 тыс. человек, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 95 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 54 тыс. человек, в сфере искусства и развлечения — на 9 тыс. человек, в сельскохозяйственном секторе — на 93 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 176 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,9%, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 0,3% и составил 2,9%.