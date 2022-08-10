Сеул, 10 августа, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В июле 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 826 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 17 месяцев подряд.

Известно, что на конец июля текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,48 млн человек.

Количество работающего населения в сфере науки увеличилось на 86 тыс. человек, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 95 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 54 тыс. человек, в сфере искусства и развлечения — на 9 тыс. человек, в сельскохозяйственном секторе — на 93 тыс. человек, в обрабатывающей промышленности — на 176 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 62,9%, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 0,3% и составил 2,9%.