Село Сакмара, Оренбургская область, 10 августа, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержана группа мужчин, которые занимались нелегальной добычей песчано-гравийной смеси (ПГС) на территории Сакмарского района. Доход от незаконной деятельности составил свыше 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Добыча ПГС осуществлялась для последующей реализации фирмам, строительным организация и физлицам. Злоумышленники использовали специальную технику. При отсутствии лицензии на пользование недрами они организовывали так называемые карьеры.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Её санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«В настоящее время с участниками преступной группы проводятся неотложные следственные действия с участием представителей контрольно-надзорных ведомств, которым предстоит определить масштабы ущерба и установить все обстоятельств преступной деятельности», — сказали в полиции.