Кишинёв, , 08:38 — REGNUM Румыния 9 августа передала Молдавии более 1 млн таблеток йодида калия из-за угрозы аварии на Запорожской АЭС и возможного радиационного заражения. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«После телефонных переговоров, проведённых министром здравоохранения Аллой Немеренко со своим румынским коллегой Александром Рафила, Румыния безвозмездно выделила нашей стране более 1 млн таблеток йодида калия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что таблетки будет распределять Национальное агентство общественного здоровья. Препарат раздадут по территориальным пунктам здравоохранения на основании указаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В минздраве подчеркнули, что радиологическая обстановка в Молдавии в норме. Жителей призвали сохранять спокойствие.

Напомним, украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС из реактивных систем залпового огня. В результате были повреждены линии электропередач и другие объекты. Повреждения были оперативно устранены.

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