Челябинск, , 08:43 — REGNUM В Челябинске с маршрута сняли автобус с неисправным рулевым управлением. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Автобус

Маршрутку номер 92 обнаружили на Свердловском проспекте. Её эксплуатацию запретили до устранения неисправности. Автобус помещён на спецстоянку.

Всего за время профилактической операции «Автобус» было выявлено более 260 нарушений. Как сообщало ИА REGNUM, операция проводится на текущей неделе. Поводом для неё стала авария с участием маршруток, в которой пострадала женщина.

Всего за январь–июль в Челябинской области произошло порядка 50 аварий с участием общественного транспорта. Один человек погиб.