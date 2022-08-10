Пекин, , 08:35 — REGNUM Карту военных объектов США в Азии обнародовал 10 августа на своей странице в одной из соцсетей официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ на попытку обвинения Пекина со стороны Вашингтона в «военном окружении» Тайваня.

Чжао Лицзянь China News Service

На выложенной китайским дипломатом карте указаны многочисленные военные объекты США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению», когда сами делают это», — отметил в своём сообщении Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Пекин попросил Вашингтон «отказаться от попыток использовать Тайвань для сдерживания Китая» и «не играть в игры», призвав Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и три знаковых совместных коммюнике Китая и США, которые закрепляют этот принцип.