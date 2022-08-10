Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Репортаж телеканала «Мтавари архи», в котором говорится, что минобороны Грузии продаёт конфиденциальные данные российским спецслужбам, является «лживым и абсурдным». Об этом говорится в заявлении военного ведомства, распространённом 9 августа пресс-службой.

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Журналисты заявили, что минобороны якобы передаёт в Россию дела на всех отставных военных, которые отправились на Украину. Поводом для обвинений стал репортаж пресс-службы Народной милиции ЛНР, где показали лично дело отставного артиллериста Михаила Камхадзе, найденное под Личианском.

На документах стоят штампы минобороны. Камхадзе говорит, что на Украине с 2017 года, но не был в том городе. Он обвиняет минобороны в продаже архивных документов.

«Личное дело Михаила Камхадзе передано из минобороны в соответствующий районный комиссариат и хранится там в первозданном виде. Таким образом, личные дела офицеров запаса не могут покинуть какое-либо ведомство», — отреагировали на обвинения в минобороны.

В пресс-службе отметили, что наличие документов будет проверено. Также отмечается, что журналисты опубликовали свой репортаж, не дожидаясь официального ответа от минобороны, хотя его отправили в положенные сроки.

«Призываем отдельные медиа-средства и политических лидеров воздерживаться от распространения непроверенной информации. Подобные дезинформации вносят лишь напряженность в общество, тогда как никаких оснований для этого не существует», — заявили в минобороны.

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