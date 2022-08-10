Томск, , 08:31 — REGNUM Начальником департамента здравоохранения Томской области назначен Андрей Наумов, ранее работавший первым заместителем руководителя ведомства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Андрей Наумов Департамент здравоохранения Томской области

Прежний глава облздрава Сергей Дмитриев был отправлен в отставку решением губернатора Владимира Мазура. По словам последнего, решение было принято из-за ситуации, сложившейся в региональном здравоохранении. При этом последней каплей стало посещение Парабельской больницы, где врачи вынуждены работать в здании с плесенью.

«Согласно распоряжению главы региона, Андрей Наумов возглавил облздрав до решения кадрового вопроса на основании представления заместителя губернатора по социальной политике», — отметили в администрации.

Андрей Наумов родился в 1983 году в городе Экибастуз Павлодарской области, закончил Томский военно-медицинский институт. В 2020–2021 годах работал главврачом поликлиники №8 Томска, с декабря 2021 года назначен заместителем начальника облздрава.

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