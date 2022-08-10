Красноярск, 10 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Полицейские в Красноярске проверяют распространившуюся в соцсетях информацию о душителе девушек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина под зонтом

Уточняется, что к проверке приступили сотрудники отдела полиции №4 МУ МВД России «Красноярское». Информация о возможных преступлениях распространилась в соцсетях. В частности, в одной из соцсетей сообщалось, что в районе одного из домов по проспекту им. газеты «Красноярский рабочий» неизвестный мужчина заходит за девушками в подъезд и начинает душить. Якобы уже было два подобных случая.

«Подобных сообщений в полицию от жителей города до настоящего времени не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Участковый уполномоченный проводит поквартирный обход ближайших домов.

Добавим, по данным краевого главка МВД, за пять месяцев 2022 года в Красноярском крае было зарегистрировано 18 948 преступлений, в том числе 4992 тяжких и особо тяжких.

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