Белинский район, Пензенская область, 10 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В ночь на 10 августа в Белинском районе Пензенской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Kaatjem Авария

По предварительным данным, в первом часу ночи 10 августа водитель автомобиля «Лада Приора» с регистрационным знаком Воронежской области совершил наезд на стоящий на обочине полуприцеп грузовой автомашины «МАЗ» с челябинским регистрационным номером. В результате водитель и пассажир легковушки скончались.

ИА REGNUM ранее сообщало, 3 августа на 28 км автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» столкнулись автомобили «ВАЗ-2115», «Фольксваген Поло» и «Нива Шевроле».

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