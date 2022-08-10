Эйндховен, Нидерланды, 10 августа, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Нидерландский «ПСВ Эйдховен» одержал победу над «Монако» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:2.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе ПСВ голы забили полузащитники Йоей Верман, Эрик Гутьеррес и нападающий Люк де Йонг. У «Монако» отличились защитник Гильермо Марипан и форвард Виссам Бен-Йеддер.

Напомним, первый матч в Монако завершился со счётом 1:1. Таким образом, по итогам двух встреч победу одержал ПСВ, который в заключительном раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет с шотландским «Рейнджерс».

«Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.