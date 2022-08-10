Токио, 10 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В обновлённом правительстве Японии Ясутоси Нисимура назначен министром, ответственным за экономические связи с Россией. Список назначений огласил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

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Нисимура, который ранее отвечал за борьбу правительства с COVID-19, также будет занимать пост министра экономики, торговли и промышленности страны, сообщает газета The Japan Times.

Также сообщается, что в новом правительстве посты сохранили министр финансов Сюнъити Судзуки, министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр по экономическому возрождению Дайсиро Ямагива. Тэцуо Сайто, младший партнёр по коалиции с ЛДП, сохранил свое кресло министра земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в ходе экстренного заседания японского правительства все члены подали заявления об отставке. Премьер-министр страны Фумио Кисида принял их прошения.

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В тот же день Кисида, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП), назначил на пост главы политического совета ЛДП министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуду. При этом бывшая глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити станет в обновлённом правительстве министром экономической безопасности.

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