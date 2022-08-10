Москва, , 08:24 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 53 лесных пожара на общей площади 9721 га. Об этом 10 августа сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар Carl Osbourn

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.08.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 53 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 9721 га», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 151 лесной пожар на общей площади 215 626 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии за прошедшие сутки возник один лесной пожар из-за неосторожного обращения с огнём.