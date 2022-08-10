Вашингтон, 10 августа 2022, 08:22 — REGNUM Преступления киевского режима против украинского народа давно пора показать международному сообществу, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Он напомнил, что реальная ситуация прямо противоположна тому, о чем вещает Госдеп США, однако это не останавливает организаторов дезинформационной кампании против России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антонов заявил, что новый пакет военной помощи на $1 млрд от США киевскому режиму служит подтверждением тому, что Вашингтон намерен затянуть конфликт на Украине.
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