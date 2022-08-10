Кемерово, , 08:22 — REGNUM Эта упреждающая операция была необходима. Такое мнение высказал председатель Кемеровской областной общественной организации «Ветераны пограничники» Валерий Ламанов, говоря о своём отношении к спецоперации России.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Восемь лет мы принимали все необходимые меры, чтобы решить мирным путём вопрос, который уже назрел. Но этого не произошло, поэтому потребовалась спецоперация, — подчеркнул он. — Запад поставил перед собой цель уничтожить Россию. Нам необходима консолидация, не на словах, а на деле, чтобы остаться полноправной страной, иначе нам тяжело будет одержать Победу».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сапёры Вооруженных сил и МЧС России обнаружили и обезвредили более 248 тыс. боеприпасов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

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