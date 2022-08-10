Кемерово, 10 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Эта упреждающая операция была необходима. Такое мнение высказал председатель Кемеровской областной общественной организации «Ветераны пограничники» Валерий Ламанов, говоря о своём отношении к спецоперации России.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Восемь лет мы принимали все необходимые меры, чтобы решить мирным путём вопрос, который уже назрел. Но этого не произошло, поэтому потребовалась спецоперация, — подчеркнул он. — Запад поставил перед собой цель уничтожить Россию. Нам необходима консолидация не на словах, а на деле, чтобы остаться полноправной страной, иначе нам тяжело будет одержать победу».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сапёры Вооруженных сил и МЧС России обнаружили и обезвредили более 248 тыс. боеприпасов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

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