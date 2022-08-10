Екатеринбург, , 08:45 — REGNUM Компания «Ивестторгстрой», которая представляет торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге отсудила у РПК «Шопдизайн» (представляет магазин косметики Mixit) более 164 тыс. долларов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Свердловской области.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2017 году компании заключили договор на аренду помещения площадью более 38 квадратных метров. Срок договора истекал в октябре 2022 года, однако уже в мае «Шопдизайн» перестал платить арендную плату.

«Гринвич» расторг договор в одностороннем порядке и обратился в суд. Инстанция удовлетворила иск компании и постановила взыскать с РПК «Шопдизайн» 164,8 тыс. долларов и 89,9 тыс. рублей госпошлины. Владельцы магазина косметики не согласились с решением суда и подали апелляцию.